Tursi, passa all'unanimità mozione del M5s sul monitoraggio della qualità dell'aria nel municipio Ponente - Genova 24

Genova. “Vittoria del M5S Genova: votata all’unanimità la nostra mozione per stimolare gli enti preposti a intraprendere azioni efficaci al fine di ottenere, nel più breve tempo possibile, una rete di monitoraggio per prodotti di natura industriale nel Municipio VII Ponente mediante l’installazione di centraline nei punti di maggior ricaduta dei prodotti inquinanti e a sollecitare l’apertura di un tavolo con il Consiglio Municipale VII Ponente. Tutto ciò, con lo scopo di condividere lo stato dei lavori e individuare i punti di maggior ricaduta anche in base alle segnalazioni dei cittadini”.

Lo dichiara il consigliere comunale del M5S Fabio Ceraudo, primo firmatario della mozione votata oggi in Aula.

“L’iter odierno era atteso, vista l’alta concentrazione di natura industriale presente nel Municipio VII, nel quale sono peraltro attive poche centraline di monitoraggio configurate per inquinamento di natura industriale. Il quartiere di Multedo, giova ricordarlo, convive con ben quattro insediamenti a rischio incidente rilevante che movimentano prodotti petroliferi (Porto Petroli ed ENI), chimici e petrolchimici (Carmagnani e Superba). Per non parlare della movimentazione di prodotti petroliferi che possono disperdere dei vapori nell’atmosfera creando un inquinamento da idrocarburi fortemente tossico per la salute dell’uomo”.

“Come M5S, vigileremo affinché alle parole seguano i fatti: la salute dei cittadini non sia mai subalterna alla spinta industriale”, conclude Ceraudo.