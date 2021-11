Turismo, al via la nuova campagna promozionale "Regala la Liguria" - Genova 24

Genova. Al via oggi la campagna ‘Regala la Liguria’ che sul sito di Experience Liguria offre a chi ama la nostra regione e vuole regalare una vacanza originale ad amici, parenti o a sé stesso, la possibilità di fare un’esperienza unica.

Tante le occasioni per fare un regalo davvero speciale, con esperienze da regalare che saranno divise in tre tipologie – Food, Active e Discover – e andranno dalla degustazione di vini tipici in cantina al corso di ceramica per adulti e bambini, dall’aperitivo in barca al tour in E-bike sul Monte di Portofino, da una masterclass sul pesto genovese con lo chef, alla scoperta di Genova sulle tracce di De André. Non mancheranno regali particolarmente curiosi come il corso per sirena, l’adozione di un filare di vigneto o un aperitivo in E-bike al tramonto. Tra le proposte anche pacchetti turistici tradizionali con taglio esperienziale.

Per acquistare i regali e avere la possibilità di lasciare sotto l’albero di Natale qualcosa di unico e irripetibile è tutto molto semplice: basta seguire il sito indicato e trovare nelle diverse sezioni quello che fa per noi. Ogni regalo presente in “Regala la Liguria” viene spiegato e presentato; al turista non resta poi che contattare l’operatore e ricevere il voucher da regalare.

Un progetto, quello che parte quest’oggi, che rende possibile continuare a sfruttare quell’onda lunga nell’industria del turismo iniziata l’estate scorsa, come conferma Alessandro Piana, vicepresidente della Regione con delega al marketing territoriale: “Le idee non mancano quando si ha a disposizione tutta la bellezza e l’unicità della Liguria. Così proprio oggi partiamo con un’iniziativa fatta apposta per esaltare il nostro patrimonio incredibilmente ricco di proposte tarate sul turismo esperienziale, che è oggi il vero motore dell’incoming. Abbiamo deciso di trasformare la possibilità di godere dei nostri sapori, dei borghi, del mare fantastico d’inverno, partecipare a tante attività outdoor anche d’inverno, in un regalo da fare a chi si ama o anche a stessi. Accanto all’originalità del progetto di marketing territoriale mi piace anche rilevare un secondo aspetto: la collaborazione, necessaria ma non scontata, che è arrivata dai nostri imprenditori. In tanti hanno raccolto l’invito a preparare un “pacchetto regalo”. È il segno – conclude – che il mio obiettivo di fare squadra tra Regione, Agenzia e operatori, sta iniziando a dare i suoi frutti”.

L’iniziativa persegue l’attività di promo commercializzazione di Agenzia “In Liguria”, come rileva Roberto Moreno: “Con ‘Regala la Liguria’ puntiamo a valorizzare e destagionalizzare il turismo esperienziale legato ai territori, che è uno degli elementi che caratterizza l’offerta ligure e ci rende competitivi rispetto ai nostri competitor. La campagna – prosegue – che sarà attiva da oggi fino al 24 dicembre sui canali online e social, raggiungerà 12,5 milioni di persone dell’area di Nord Ovest da cui provengono i principali flussi di turisti. Abbiamo tante occasioni per offrire una vacanza unica e con questo progetto – conclude – lo dimostriamo nei fatti”.