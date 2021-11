Tubature del gas a rischio esplosione in salita Pollaiuoli, area interdetta - Genova 24

Genova. Era già successo a maggio 2020, un tombino era saltato in aria a causa dell’esplosione di una tubatura del gas, in salita Pollaiuoli, nel centro storico, a due passi da palazzo Ducale. Nessuno si era fatto male, per fortuna, ma la paura era stata tanta.

Oggi è successo di nuovo. Uno sbalzo di pressione nella rete gas, con la possibilità che si verificassero esplosioni o incendi, ha determinato – nel pomeriggio – la chiusura ai pedoni di un tratto di salita Pollaiuoli.

Sul posto tecnici Iren, vigili del fuoco, polizia di Stato e polizia locale. Per qualche minuto è stata staccata la corrente degli edifici della zona, pubblici esercizi compresi.