Truffava gli anziani con la tecnica del finto incidente: 27enne arrestata con 14 mila euro e un kg e mezzo d'oro - Genova 24

Genova. E’ stata fermata mentre usciva da una stanza di un hotel a Rapallo con un chilo e mezzo di oro e 14 mila euro, frutto secondo i carabinieri del nucleo investigativo di Genova, di alcune truffe commesse a Santa Margherita ligure ed è stata arrestata. La truffatrice è una giovane polacca di 27 anni che utilizzava la tecnica ormai nota del finto incidente.

Il modus operandi utilizzato prevede un preventivo contatto telefonico con le persone anziane a cui viene fatto credere di essere un parente che richiede con urgenza denaro e gioielli per coprire spese legali conseguenti ad incidenti stradali o per acquistare costosi medicinali per guarire dal COVID o per pagare costose cure mediche improvvise.

Le vittime delle truffe, quattro in tutto, di cui tre sono già state individuate, hanno tutte tra i 75 ed 85 anni.

Convocate in casarme per il riconoscimento hanno abbracciato commesse i militari ringraziandoli per aver loro restituito oggetti che oltre al valore economico rappresentavano spesso ricordi di una vita.