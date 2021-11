Trovato in piena notte a vendere merce rubata: denunciato 26enne - Genova 24

Genova. Lo hanno notato in piena notte in via Pré insieme mentre mostrava a due uomini il contenuto di tre borse e uno zaino pieni zeppi di merce.

Dentro le borse gli agenti delle volanti hanno trovato fra l’altro 30 confezioni di prodotti per l’igiene personale, un set di coltelli, delle strisce luminose al led, un trapano, un paio di occhiali di marca, un cellulare e 3 confezioni di lamette e quando hanno chiesto delucidazioni sulla merce, l’uomo, un 26enne ecuadoriano, ha riferito che stava andando a fare un mercatino senza però riuscire a giustificarne il possesso.

Il 26enne, che è fra l’altro inottemperante all’Ordine del Questore di Genova a seguito di espulsione, è stato anche trovato in possesso di due chiavi inglesi e di un tronchesino, oggetti atti allo scasso. E’ stato denunciato per ricettazione