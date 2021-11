Toti: "Rischio zona gialla? Chiederemo che le misure restrittive valgano solo per i non vaccinati" - Genova 24

Genova. “Quello che deve essere chiaro a tutti è che chiederemo come Regioni che le misure restrittive legate alle fasce di colore, se devono valere per qualcuno, valgano per le persone che non hanno fatto il vaccino e non per coloro che lo hanno correttamente fatto“. Lo ha detto questa mattina il presidente della Liguria Giovanni Toti dopo aver parlato al telefono con Massimo Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni.

Ma la Liguria rischia davvero di finire in zona gialla? “Tutti rischiamo in questo Paese – risponde il governatore ligure -. L’incidenza è alta in molte parti del Paese, i nostri ospedali sono ancora significativamente vuoti quindi non c’è alcuna emergenza nella nostra regione e non sono preoccupato. Sono attento e prudente”.

Per andare in zona gialla la Liguria dovrebbe superare la soglia di incidenza dei 50 casi ogni 100mila abitanti (già sforata) ma anche il 10% di posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva e il 15% in area medica, valori al momento molto lontani.

“Trattare le persone in situazioni diverse con la stessa regola è la base dell’ingiustizia dal punto di vista del diritto – aveva detto questa mattina Toti su Rai3 -. Il Tso è poco pensabile anche se eticamente giusto”, ma non sarebbe giusto invece “costringere Toti, che si è vaccinato, a stare fuori dal teatro, dal cinema o dalla palestra perché c’è il signor Rossi che non si è vaccinato”.

“La verità – aveva concluso Toti – è che abbiamo oggi 9 terapie intensive mentre l’anno scorso erano circa 100, e abbiamo circa 100 pazienti in area medica nei nostri ospedali, mentre l’anno scorso erano 1.200 in questi giorni e davo ordine di crescere a 1.800 posti disponibili perché sembrava un’ondata senza fine. Siamo molto lontani dalle soglie di rischio, non guardiamo l’indice Rt”.