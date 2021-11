Toti: "Questa ondata è riservata ai non vaccinati, mi auguro arrivi presto il super green pass" - Genova 24

Genova. “Gli ultimi dati che arrivano dagli ospedali liguri confermano quanto stiamo ripetendo da tempo: questa è l’ondata riservata quasi esclusivamente ai non vaccinati. I pazienti ricoverati oggi in terapia intensiva, infatti, sono 19 di cui 17 non vaccinati. Degli altri due era uno già ospedalizzato con patologie Covid correlate, l’altro ha invece patologie pregresse”. Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’andamento del Covid-19 in Liguria.

“Mi auguro che la decisione del Governo, che auspico venga presa quanto prima, di un super green pass riservato ai vaccinati – ha aggiunto il presidente Toti – dia un’ulteriore spinta a chi deve effettuare ancora la prima dose, anche se i gli ultimi dati relativi alle prenotazioni ci dicono che l’ultima ondata del virus sta convincendo anche gli scettici”.

Nella settimana del 6 novembre, secondo i dati della Regione, le prime dosi effettuate sono state 2.784, sono salite invece a 3.514 nella settimana del 13 novembre mentre nell’ultima settimana sono state somministrate quasi 4mila prime dosi. “Questo vuol dire che c’è un piccolo incremento che ci fa capire che siamo sulla strada giusta – commenta Toti -. Anche le prenotazioni future per effettuare la prima dose sono già 2.244, con un bel balzo in avanti della fascia tra i 12 e i 19 anni. In questo momento dobbiamo arginare la circolazione del virus proprio tra più giovani, visto che qui si registrano gli incrementi più significativi dei contagi”.

Domani alle 12, attraverso tutti i canali, sarà possibile prenotate la terza dose anche nella fascia tra i 40 e i 59 anni. “Non si tratta di una fascia particolarmente a rischio ma anche in questo caso è estremamente importante limitare la circolazione del virus”, conclude Toti.

Intanto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa lancia un appello ad “affrettarsi con la prenotazione delle terze dosi e procedere rapidamente con la somministrazione dei richiami a tutti coloro per cui è previsto. Dobbiamo invitare gli italiani – ha detto a Tgcom 24 – a continuare ad avere senso di responsabilità rispettando le regole, dall’uso delle mascherine all’igiene delle mani. Dobbiamo inoltre accelerare sulle terze dosi e per questo abbiamo anche dato alle Regioni la possibilità di anticipare a partire proprio da domani l’avvio della somministrazione delle terzo dosi agli over 40″.