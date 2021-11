Tentata rapina in corso Italia, ragazzi minacciati con una bottiglia: "Dateci tutto ciò che avete" - Genova 24

Genova. Tentata rapina la scorsa notte in corso Italia, dove erano in corso numerose feste a tema Halloween frequentate da parecchi giovani. Per tre di loro la serata si è chiusa con una disavventura.

Due ragazzi e una ragazza di circa vent’anni sono stati avvicinati per strada da due coetanei di che li hanno minacciati brandendo una bottiglia e minacciando di usarla come arma. “Dateci tutto quello che avete“, gli avrebbero intimato secondo il racconto delle vittime.

I ragazzi però non si sono lasciati intimorire e gli hanno urlato di andarsene dicendo che avrebbero chiamato il 112. A quel punto gli aspiranti rapinatori, due ragazzi di origine sudamericana probabilmente ubriachi, hanno desistito e si sono dati alla fuga.

Ritirata inutile perché dopo pochi minuti gli agenti delle volanti li hanno trovati in una via nelle vicinanze di corso Italia. I due sono stati arrestati per tentata rapina.