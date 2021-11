Ginnastica ritmica, la Liguria sbanca i nazionali: titolo assoluto e 38 medaglie per le "farfalle" liguri del Csi - Genova 24

Genova. 38 medaglie individuali oltre al titolo assoluto di 3° categoria super per squadre nella disciplina nastro-palla, rappresentano lo straordinario bilancio della Liguria alla 15° edizione dei campionati italiani di ginnastica ritmica del Centro Sportivo Italiano che si sono svolti dal 4 al 7 novembre a Capriolo in provincia di Brescia.

A tenere alta la bandiera del comitato CSI di Savona-Albenga e di quello regionale le 50 atlete della Polisportiva Quiliano e della Gymnica Loano. Una spedizione davvero entusiasmante che ha coinvolto, oltre che le ragazze, dirigenti delle due società, istruttrici e genitori.

Palla, nastro, fune e cerchio hanno accompagnato i 638 esercizi complessivi che si sono svolti durante le finali nazionali.

Tutte le gare all’interno del palazzetto dello sport di via Fossadelli a Capriolo si potevano vedere in diretta sul canale You Tube del Centro Sportivo Italiano

Venerdì 5 novembre c’è stato anche il saluto alle finaliste di un grande amico del CSI, l’olimpionico Igor Cassina, re della sbarra ad Atene 2004,che nel 2014 si esibì a Roma davanti a Papa Francesco, in occasione del 70° anniversario di fondazione del nostro ente di promozione sportiva.

Alla kermesse hanno partecipato 513 atlete in rappresentanza di 38 società provenienti da otto regioni: come accade sempre durante questi appuntamenti nazionali del CSI, oltre all’aspetto agonistico che resta primario, tutti hanno apprezzato il senso di festa, amicizia ed aggregazione che li caratterizza.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente nazionale del CSI Vittorio Bosio.

“Durante il peridio della pandemia la ginnastica arancio-blu ha saputo tenere duro ed ho visto con quanto impegno i tecnici e lo società si sono sforzate di non lasciare indietro nessuno, anche con esercizi improvvisati nel salotto di casa. Le finali che si sono svolte all’interno del palazzetto dello Sport di Capriolo- ha detto Vittorio Bosio- sono il segno tangibile di una ripartenza sportiva che dà speranza a tutto il movimento”.