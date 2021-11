Tamponi gratis o nelle sedi aziendali, sotto il Comune la protesta dei lavoratori delle partecipate - Genova 24

Genova. Alcuni lavoratori delle aziende partecipate del Comune di Genova, come ad esempio Amt, Amiu e Iren, hanno tenuto un presidio sotto palazzo Tursi, durante il consiglio comunale di oggi, per chiedere all’amministrazione e alle aziende maggiori agevolazioni per quanto riguarda i tamponi necessari a ottenere il green pass.

La protesta era organizzata da alcuni sindacati di base: Ugl, Usb e Cub che dall’avvento della normativa sul green pass hanno preso in mano le battaglie dei lavoratori no vax.

La protesta, montata nelle ultime settimane, è legata alle difficoltà riscontrate da quei lavoratori che non hanno ancora avuto intenzione di vaccinarsi e che quindi, per poter accedere al lavoro, devono presentare un tampone negativo ogni 72 ore.

Un provvedimento, secondo i sindacati in piazza “inutile e finalizzato unicamente a dividere i lavoratori, e che comporta per molti una faticosa ricerca di farmacie o altre sedi utili a fare il tampone”.

A Genova, come in altre città, le aziende hanno contrattato con alcune farmacie pacchetti di tamponi a prezzi calmierati ma per i sindacati in piazza questo non basta: “Le convenzioni in essere sono poche, largamente insufficienti e destinate a ridursi ulteriormente, larga parte del territorio è addirittura priva di punti convenzionati e quando sono presenti hanno spesso orari di accesso limitati a fasce orarie che rendono complicato il rispetto delle esigenze di servizio anche a causa delle lunghe code che si formano”.

Al termine del consiglio comunale una delegazione sindacale sarà ricevuta dal sindaco Marco Bucci.