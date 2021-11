"Tamponi gratis e accessibili", sindacati di base di Amt, Amiu e Aster in piazza per i diritti no vax - Genova 24

Genova. Tamponi gratuiti o fortemente calmierati accessibili a tutti, hub per i test covid nei depositi, nelle sedi aziendali o nelle immediate vicinanze dei posti di lavoro, e uguale trattamento per tutti i lavoratori. Con queste richieste alcuni sindacati di base (Ugl, Usb e Cub) all’interno delle aziende partecipate del Comune di Genova – Amt, Aster, Amiu e le altre – annunciano un presidio davanti a palazzo Tursi, sede della civica amministrazione.

Il presidio si terrà martedì 30 novembre alle 14.30 in concomitanza con il consiglio comunale. La protesta, montata nelle ultime settimane, è legata alle difficoltà riscontrate da quei lavoratori che non hanno ancora avuto intenzione di vaccinarsi e che quindi, per poter accedere al lavoro, devono presentare un tampone negativo ogni 72 ore.

Ecco il contenuto del volantino che accompagna l’annuncio del presidio.

“I lavoratori delle aziende partecipate del Comune di Genova garantiscono quotidianamente a tutti i cittadini genovesi e dell’area metropolitana servizi essenziali e indispensabili. L’introduzione dell’obbligo di esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro, provvedimento inutile e finalizzato unicamente a dividere i lavoratori, comporta per molti una faticosa ricerca di farmacie o altre sedi utili a fare il tampone.

Le aziende partecipate e il Comune, invece di preoccuparsi di facilitare l’accesso di questi dipendenti al tampone, si sono di fatto disinteressati del problema. Il risultato di questo disimpegno è una situazione insostenibile per molti lavoratori che pure operano nel pieno rispetto della normativa sul green pass. Le convenzioni in essere sono poche, largamente insufficienti e destinate a ridursi ulteriormente. Larga parte del territorio è addirittura priva di punti convenzionati e quando sono presenti hanno spesso orari di accesso limitati a fasce orarie che rendono complicato il rispetto delle esigenze di servizio anche a causa delle lunghe code che si formano.

Tra le conseguenze più gravi di questa situazione la inaccettabile disparità di trattamento della stessa azienda visto che moltissimi non hanno possibilità di accedere ai tamponi a prezzo calmierato. Una situazione insostenibile e destinata a complicarsi ulteriormente. Risulta intollerabile l’ipocrita disinteresse di Comune e aziende che possono erogare servizi essenziali per la popolazione anche grazie a questi lavoratori esposti peraltro a un rischio di aggressione, in particolare nel tpl, destinato ad aumentare in maniera preoccupante a fronte della previsione dell’obbligo di green pass anche sui mezzi pubblici“.