Tamponamento a catena a Genova Est, "Un tir ci è piombato addosso a 120 chilometri all'ora" - Genova 24

Genova. Fino a quattro chilometri di coda sull’autostrada A12 Genova Livorno nel tratto tra Nervi e Genova Est, verso il capoluogo ligure, a causa di un tamponamento tra più vetture. Un tir, stando a quanto dicono i testimoni, a forte velocità, è piombato su alcune vetture già ferme in coda per il traffico intenso.

L’incidente è avvenuto intorno poco prima delle 10. Sul posto automedica del 118 e diverse pubbliche assistenze visto che le persone coinvolte erano ben sette, per fortuna però il ricovero al pronto soccorso del San Martino – in codice giallo, non grave – è stato necessario soltanto per un paio di loro.

Tra i coinvolti anche Maurizio Gregorini, cultural manager del Comune di Genova. “Non male iniziare la giornata coinvolto in un tamponamento in autostrada. Un camion a 120 all’ora ci ha centrati in in pieno mentre eravamo fermi in coda. Io abbastanza bene. Due feriti però non gravi” ha raccontato sui social.

Il tamponamenti a catena è stato l’ennesimo problema per il traffico autostradale questa mattina. Un altro incidente si era verificato tra Pegli e Aeroporto intorno alle 7.30 con diversi chilometri di coda.