Taekwondo, conclusi i campionati regionali: Scuola Genova prima con 78 medaglie - Genova 24

Quiliano. Si è concluso domenica 7 novembre il primo campionato regionale ligure del post lockdown, organizzato al palasport di Quiliano.

Oltre 250 atleti da tutta la regione si sono sfidati alla caccia del titolo di campione ligure, offrendo uno spettacolo che, in Liguria, mancava dal febbraio 2020. La gara, una delle prime organizzate in Italia a livello territoriale, ha visto anche la partecipazione di cinture nere da Lombardia, Piemonte e Trentino, in previsione degli imminenti campionati italiani in programma il 20 e 21 novembre a Busto Arsizio.

“Questo evento è un momento di ripartenza, richiesto a gran voce da atleti e allenatori, siamo orgogliosi di averlo organizzato, dando così un importante segnale di ripartenza. Ringrazio tutti i collaboratori che si sono adoperati per organizzare questo evento – ha dichiarato il presidente regionale Bruno Delfino -. L’aver aperto anche ai senior nere di alte regioni è motivato dalla necessità di permettere ai nostri agonisti più importanti di togliersi la ruggine accumulata in due anni di inattività e preparare al meglio un appuntamento importante come il campionato italiano”.

A livello agonistico, la gara ha visto la conferma della Scuola Taekwondo Genova sul primo gradino della classifica per società, con 78 medaglie complessive (34 ori, 23 argenti e 21 bronzi) davanti a Lanterna (10 ori, 6 argenti e 6 bronzi), Olimpia (8 ori, 10 argenti, 8 bronzi). Premiate anche San Bartolomeo, quarta classificata con 6 ori, 8 argenti e 6 bronzi, e Città dei Ragazzi, con 4 ori, 8 argenti e 1 bronzo.

Per il taekwondo ligure, prossimo appuntamento ai campionati italiani di Busto Arsizio, alla caccia del titolo tanti atleti liguri, a partire dalla campionessa in carica della categoria femminile 49 kg Gaia Gavarone. In gara anche Giorgia Pirino, Giulia Monteforte, Paola Nardi, Lucrezia Visconti, Augusto Campazzo, Andrea Fossa, Alessandro Rubba, Alessandro Pileri, Sofia Ciarlo, Luca Gualdi, Matteo Vaghini, Brigida Bernardi, Moaiz Rehan e Moreno Monticelli.

Combattimenti al palasport di Quiliano