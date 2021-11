Studenti contro il green pass irrompono al salone Orientamenti: "Diritto allo studio è universale" - Genova 24

Genova. Un gruppo di attivisti degli ‘Studenti contro il green pass’ si è presentato ieri pomeriggio all’ingresso di “Orientamenti’ presso il Magazzini del cotone del porto antico di Genova per protestare con l’utilizzo della certificazione sanitaria resa obbligatoria per l’accesso alle università e, in questo caso, anche per l’accesso al salone dedicato alla formazione delle nuove generazioni.

“c e agli eventi collegati gli studenti genovesi contro il Green Pass sono entrati per protestare nell’edificio – hanno scritto in un nota stampa – Sentire parlare di “futuro” e di “diritto allo studio” da parte di chi quotidianamente umilia ed attacca migliaia di studenti è stomachevole, e non può essere accettato. Un diritto o è di tutti o è un privilegio”.

La protesta, durata qualche minuto, è stata portata avanti con uno striscione e un megafono, dal quale sono stati lanciati i messaggi che il gruppo studentesco sta lanciando da mesi: “Vogliamo ribadire una volta per tutte che il diritto alla studio è un diritto costituzionalmente garantito

Che non può essere violato e barattato tanto meno com un lasciapassare – hanno detto durante l’iniziativa – Potete deriderci, potete deriderci, ma noi voglia il dialogo ma continueremo questa lotta vogliamo dire al rettore che ci deve ascoltare, e che deve garantire lo studio come un diritto universale”.