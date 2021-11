Spintoni e lancio di transenne contro i buttafuori della discoteca "già piena": due giovani arrestati in corso Italia - Genova 24

Genova. Due ragazzi sono stati arrestati la scorsa notte in corso Italia per lesioni aggravate nei confronti di due addetti alla sicurezza di una discoteca che non li avevano fatti entrare a causa del raggiungimento della capienza massima consentita nel locale.

Secondo quanto riportato dalla polizia, intervenuta sul posto con alcune volanti già di pattuglia in zona, i due giovani di 23 e 22 anni di nazionalità albanese, sarebbero andati in escandescenze dopo lo stop all’ingresso, dovuto al rispetto delle stringenti normative anti-covid (capienza ridotta al 50%): in pochi secondi la situazione è degenerata, con una vera e propria zuffa finita con il lancio di una transenna proprio contro il personale della discoteca, l’Estoril.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno bloccato i due ragazzi procedendo con l’arresto: saranno processati per direttissima questa mattina. Per i buttafuori, per fortuna, solo qualche graffio e nessun ricovero in ospedale.