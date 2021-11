Spaccia in piazza Manin, pusher trovato con 20 involucri di crack nello stomaco: arrestato - Genova 24

Genova. Un cittadino senegalese di 19 anni è stato fermato in piazza Manin mentre spacciava droga ad altri ragazzi e alla vista delle divise ha cercato subito di fuggire e di ingoiare alcuni involucri di crack che teneva in mano. Ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in ospedale. Dalle radiografie è emerso infatti che ne aveva ingoiati 20.

Inoltre il giovane ha dichiarato di avere 16 anni, mostrando un documento falso. Nelle sue tasche sono stati trovati tre telefoni cellulari e 160 euro in banconote di piccolo taglio.

L’operazione antidroga della polizia andava avanti da tempo, da quando erano stati arrestati alcuni pusher noti per lo spaccio crack ed eroina nei pressi delle stazioni ferroviarie del levante ligure e di Quarto.

Dopo gli arresti gli agenti non hanno abbassato la guardia immaginando che l’attività di spaccio sarebbe stata portata avanti da un altro pusher e spostata in un altro luogo. Le successive indagini hanno infatti confermato che i tossicodipendenti levantini da qualche tempo avevano preso il giro di andare a Genova nella zona di piazza Manin, perché area non accessibile alle auto, tantomeno alle volanti della polizia.