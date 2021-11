Sopraelevata, una consulenza tecnica per chiarire perché i cavi sono crollati - Genova 24

Genova. La procura di Genova ha disposto una perizia o meglio, una consulenza tecnica, per chiarire come mai, lo scorso 24 ottobre, 800 metri di cavi si siano staccati dalla strada Sopraelevata a Genova colpendo quattro persone e decine di auto parcheggiate.

Il pubblico ministero Giancarlo Vona incaricherà la prossima settimana l’ingegnere e docente universitario di Parma Andrea Spagnoli. Il consulente dovrà accertare anzitutto cosa é successo e valutare la qualità dell’ancoraggio.

In una seconda fase si cercherà di capire se vi siano responsabilità per la mancata manutenzione. In questi giorni la polizia locale ha raccolto diversi documenti per attestare a chi appartenesse il cavo mentre altra dovrà essere integrata per ricostruire a chi spettasse appunto la manutenzione.

L’indagine, a carico di ignoti, è per disastro colposo collegato al più grave crollo di costruzioni.