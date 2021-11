Viabilità, accesso della sopraelevata alla Foce chiuso al transito: disagi per il traffico - Genova 24

Aggiornamento ore 17.00 – Intervento concluso, viabilità ripristinata.

Genova. La strada sopraelevata è stata chiusa al traffico dalla polizia locale nel tratta che dalla Foce arriva fino all’immissione da via D’Annunzio, all’altezza del tunnel delle Casaccie.

La comunicazione arriva dalla stessa polizia locale che preciso come l’accesso all’Aldo Moro sia garantito in direzione ponente appunto passando dal varco sotto Carignano di via D’Annunzio. In direzione levante, invece, nessuna restrizione.

Diversi i disagi per la viabilità cittadina, soprattutto per quanto riguarda il quartiere della Foce, dove molte automobili sono costrette a tornare indietro intasando la strada.