Smart working, screening e misure di sicurezza contro il Covid, Usb: "Ottenuto un tavolo regionale urgente" - Genova 24

Genova. Nell’ambito della sciopero generale indetto da Usb del pubblico impiego, comparto funzioni centrali, che ha visto iniziative nelle maggiori città, anche a Genova ieri mattina una rappresentanza di tutte le categorie di Usb P.I e del Sindacato Lavoratori Autonomi di Nuova Generazione hanno tenuto un presidio sotto la sede provinciale dell’Inps.

“Una nostra delegazione dei lavoratori – spiegano i referenti di Usb PI – ha incontrato il Direttore Regionale dell’Inps Dott. Giuseppe Baldino e il direttore della sede provinciale di Genova Dott. Lorenzo Leoncini, rappresentandogli le ragioni che hanno portato alla necessità di indire lo sciopero e che sono legate al rifiuto di un contratto che prevede per i lavoratori una “mancia” da 50 euro netti medi mensili a regime nel 2021, che non consente di far fronte ai drammatici rincari del costo della vita e al rigetto del tentativo di scardinare l’attuale struttura retributiva a scapito dello stipendio tabellare e la piena applicazione delle fasce di merito brunettiane, che consegna i lavoratori al giudizio arbitrario dei dirigenti e li fa competere per aggiudicarsi sempre più esigui stanziamenti per il Ccnl”.

Poi sottolineano: “Al termine del confronto la nostra organizzazione ha ottenuto l’impegno dell’apertura di un tavolo sindacale regionale urgente da parte dell’Inps su tutte le problematiche connesse alle dinamiche nefaste che hanno fatto da corollario alla situazione venutasi a creare sui tavoli negoziali per volontà soprattutto del titolare del Ministero della Funzione Pubblica”.

E concludono: “I punti in discussione riguarderanno la messa a sistema di vere misure di sicurezza anti-covid e il controllo dei flussi di utenza, la verifica degli spazi e, in particolare, l’applicazione del lavoro agile quale misura emergenziale imprescindibile e la necessità di ottenere tamponi e screening gratuiti per la rilevazione della positività al covid per tutti su base volontaria, così come sta avvenendo sul territorio ligure in altre amministrazioni del Pubblico Impiego, alle Dogane e nel settore privato in Porto”.