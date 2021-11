Si nascondono nel cassone di un camion a Genova: 12 migranti afgani scoperti dai carabinieri a Cuneo - Genova 24

Genova. Si sono nascosti dentro il cassone di un camion in sosta sulla A10 convinti di andare in Francia. Invece si sono trovati a Cuneo e sono stati scoperti per caso in un controllo dei carabinieri a Robilante.

Protagonisti 12 cittadini afgani fra cui un minorenne. Si erano nascosti nel mezzo durante una sosta a Genova ma poi il camion ha imboccato la A6 anziché procedere verso la Francia.

La scoperta è avvenuta ieri intorno all’ora di pranzo. I migranti che sarebbero tutti in buone condizioni di salute hanno avviato le procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato politico.