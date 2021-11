Tentato omicidio a Sestri Ponente, 27enne spara al padre un colpo di pistola: arrestato - Genova 24

Genova. Un uomo è stato ferito ieri sera da un colpo di pistola sparato dal figlio in un appartamento di via Molfino a Sestri Ponente. All’origine dell’aggressione, secondo quanto ricostruito, una lite per futili motivi. L’aggressore è stato arrestato per tentato omicidio.

È successo intorno alle 22.30. Il ferito, raggiunto da un proiettile alla gamba destra, è stato portato in pronto soccorso all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Le le sue condizioni, secondo i primi accertamenti, non sarebbero gravi.

A sparare il colpo è stato un giovane di 27 anni. Nonostante il tentativo di dileguarsi, è stato raggiunto poco distante dai carabinieri del comando di Sampierdarena e del nucleo radiomobile, che erano stati allertati da alcuni condomini allarmati dallo sparo. I militari lo hanno trovato in possesso di altri due caricatori e circa 100 cartucce.

L’uomo, incensurato, è stato portato in carcere a Marassi. Dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio.