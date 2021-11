Sestri Ponente, pedone investito davanti alla stazione: traffico in tilt in tutta la zona - Genova 24

Genova. Un persona è stata investita questa mattina a Sestri Ponente, in via Puccini, a pochi metri dalla stazione ferroviaria mentre stava attraversando la strada: nell’impatto per fortuna non ha avrebbe riportato traumi gravissimi, fatto salvo per una frattura ad una gamba.

Sul posto immediato l’intervento dei mezzi di soccorso, con i medici del 118 che hanno prima immobilizzato il malcapitato per poi trasportarlo in codice giallo al Villa Scassi di Sampierdarena.

Sul posto anche la polizia locale che sta cercando di gestire la situazione del traffico per permettere anche i rilievi del caso. In tutta la zona si verificano pesanti criticità per la viabilità.