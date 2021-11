Sestri ponente, 44enne in crisi d'astinenza ruba uno scooter e poi cerca di entrare in due negozi: arrestato - Genova 24

Genova. Lo hanno trovato mentre stava frugando dentro una cassapanca. Vistosi in un negozio di via Caterina Rossi a Sestri ponente. Il proprietario era stato svegliato dall’allarme del locale e aveva chiamato la polizia.

Protagonista un 44enne che ha anche provato a spintonare i poliziotti per provare inutilmente a fuggire. Addosso gli agenti gli hanno trovato 95 euro, 3 cacciaviti, 1 coltellino e un mazzo di chiavi di una moto.

Davanti al negozio i poliziotti hanno visto una moto di quella marca e hanno appurato che era stata rubata la sera prima.

Il 44enne ha poi confessato ai poliziotti che, essendo in crisi d’astinenza, aveva deciso di andare a rubare per procurarsi del denaro. Dopo aver rubato lo scooter in via Arrivabene, ha tentato di introdursi in un bar di via Siffredi, ma siccome è scattato l’allarme è scappato. Successivamente ha tentato il furto in Via Caterina Rossi dove è stato sorpreso dalla polizia e arrestato