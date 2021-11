Sestri Levante, al nido Mario Lodi si celebrano i diritti dei bambini - Genova 24

Sestri Levante. Domani, sabato 20 novembre, si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Il 20 novembre 1989 infatti l’Assemblea Generale delle Nazioni unite adottò la Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Sono oltre 190 i Paesi del mondo che hanno sottoscritto la Convenzione. In Italia la sua ratifica è avvenuta nel 1981 e proprio in questo anno educativo si celebra il suo trentennale.

L’equipe educativa del nido d’infanzia comunale Mario Lodi di Sestri Levante ha pensato di celebrare questa ricorrenza con attività e laboratori pensati per i bambini e le bambine, con un coinvolgimento attivo delle loro famiglie in un’ottica di partecipazione attiva e sinergica, diffondendo una cultura dell’infanzia profonda e arricchente.

Nella sezione medi-piccoli ogni famiglia ha scelto uno dei diritti fondamentali (diritto al gioco, ad avere una casa, una famiglia, di espressione, …) e lo ha fatto suo associando un’immagine, un pensiero, un’idea e lo ha condiviso con gli altri. Nella sezione grandi, invece, le educatrici hanno presentato letture e racconti inerenti il tema dei diritti dei bambini e del rispetto reciproco, per poi lasciare libero sfogo all’espressività e creatività dei bambini (proprio come recita l’articolo 13) con diversi laboratori del colore.

L’obiettivo finale è stato quello di condividere con le famiglie il lavoro svolto, esponendo le creazioni dei bambini in uno spazio dedicato all’ingresso della sezione, così da concretizzare e lasciare traccia delle esperienze vissute. In questa proposta educativa stato d’aiuto un autore a cui il nido è dedicato e a cui il team educativo è molto legato: Mario Lodi, un professionista che ha lottato, sin da giovanissimo, contro ogni forma d’oppressione dei diritti fondamentali dell’uomo e ha ideato, durante la sua lunga carriera d’insegnante, una metodologia didattica fondata sull’utilizzo dei linguaggi ludici e artistici durante le lezioni. La sua “Alice nel Paese dei Diritti” ha trasportato grandi e piccoli in una realtà nuova e speciale “perché i bambini…avranno sempre pronta una scorciatoia per il nostro cuore”.