Serie D (Girone A): incrocio ligure tra Ligorna ed Imperia, Lavagnese in trasferta a Caronno - Genova 24

Imperia/Savona/Genova. Sono queste le tre province rappresentate dalle squadre pronte a scendere in campo per la decima giornata del Girone A del campionato di Serie D 2021/2022. Dopo l’appassionante scorso turno sarà dunque ripresa delle ostilità per le formazioni liguri impegnate, squadre determinate e pronte ancora una volta ad affrontare con sfrontatezza qualsiasi tipo di avversaria.

Di seguito ecco le designazioni arbitrali di questa decima giornata, di seguito elencate:

LIGORNA 1922

IMPERIA CALCIO SRL

Vittorio Emanuele Teghille

Collegno

Daniele Santini

Savona

Lorenzo Accardo

La Spezia

SANREMESE CALCIO S.R.L.

NOVARA FOOTBALL CLUB SRL

Fabio Franzo’

Siracusa

Edoardo Maria Brunetti

Milano

Luca Bernasso

Milano

SESTRI LEVANTE

BORGOSESIA CALCIO

Lorenzo Maccarini

Arezzo

Roberto Palermo

Pisa

Andrea Raimo

Empoli

VADO

GOZZANO SSD.AR.L.

Simone Moretti

Firenze

Gabrio Pulcinelli

Siena

Andrea Pacifici

Le squadre dunque scaldano i motori, la domenica di calcio proposta dalla decima giornata del Girone A del campionato di Serie D sta per prendere il via.