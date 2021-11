Serie A1, Pro Recco contro Rari Nantes Savona: la cronaca in diretta - Genova 24

Recco. Torna il classico derby ligure, quest’anno in programma alla quinta giornata di campionato. Nella piscina Ferro di Punta Sant’Anna si affrontano Pro Recco e Rari Nantes Savona.

In classifica, dopo quattro turni, i biancocelesti sono in vetta a punteggio pieno, 12, alla pari con l’Ortigia. I biancorossi sono al quarto posto con 9 punti, a fianco del Brescia.

Una partita nella quale quattro savonesi, Fondelli, Bruni, Massaro e Molina Rios, incontrano la loro ex squadra.

Il tabellino:

Pro Recco – Carige Rari Nantes Savona 0-0

(Parziali: 0-0,

Pro Recco: Del Lungo, F. Di Fulvio, Zalanki, Figlioli, Younger, Bertoli, N. Presciutti, Echenique, Cannella, Velotto, Aicardi, Loncar, Negri. All. Sandro Sukno.

Carige Rari Nantes Savona: Massaro, Rocchi, An. Patchaliev, Vuskovic, Molina Rios, Rizzo, Caldieri, Bruni, Campopiano, Fondelli, Iocchi Gratta, Giovanetti, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Stefano Pinato e Alessia Ferrari (Genova). Delegato Fin: Gianfranco Tedeschi (Genova).

Note.