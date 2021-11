Senza una gamba da quando ha tre anni, Yasmeen scala le vette del mondo per portare un messaggio di pace - Genova 24

Genova. “Scalare è il mio modo per far sapere al mondo della situazione attuale della Palestina, quello che sta succedendo, dai check-point agli avamposti. Non sono una politica, non credo nella politica, sono solo una ragazza palestinese che vuole raccontare una storia reale”.

Yasmeen Al-Najjar ha 22 anni e da quando ne ha tre convive con una protesi a una gamba, persa in un incidente. Una menomazione che non le ha impedito di affrontare sempre nuove sfide e di coltivare le proprie passioni. Così come non glielo ha impedito essere nata in Palestina e avere avuto a che fare ogni giorno con piccole ingiustizie e diritti scavalcati. Questa sera sarà a Genova protagonista di un incontro al centro Banchi, alle 21, in una delle iniziative organizzate dall’associazione Assopace Palestina.

L’atleta e alpinista nel 2014 è arrivata sulla vetta del Kilimangiaro, la cima più nota universalmente, forse, tra quelle da lei raggiunte. Progetta di salire sull’Everest, e vista la sua giovane età non è escluso possa riuscirci. La montagna le permette di diventare fonte di ispirazione per tante ragazze e ragazzi, ma le permette anche di parlare della situazione del suo Paese.

“Credete in voi stessi. Se ve lo sentite, potete farcela. Non ci vuole coraggio solo per scalare montagne, ci vuole coraggio anche per cambiare il mondo – le parole di Yasmeen Al-Najjar ieri sera ai ragazzi del centro giovani Arecco, altra tappa del tour italiano – assecondate la libertà che sentite dentro di voi, esprimetela, senza paura e senza vergogna: vivetela com’è e siate sempre pronti a varcare i vostri limiti”.

Yasmeen è in Italia non solo per parlare con i giovani ma – grazie al sostegno di AssopacePalestina e del Rotary Club – per sistemare la sua protesi che periodicamente ha bisogno di manutenzione.

Amante della montagna, fin da piccola ha capito che ciascuno deve scalare la montagna che si porta dentro se non vuole rimanere al fondo della vita. A tre anni un camion l’ha investita e ha perso la gamba destra fin sopra il ginocchio. Dal villaggio di Burin, in cui vive tuttora, fino al più vicino posto di soccorso, i troppi check point dell’esercito di occupazione israeliano hanno impedito di arrivare in tempo in ospedale e la gamba ha dovuto essere amputata. E nel suo tour in Italia racconterà la sua storia e la sua passione che le hanno permesso di lottare e coltivare i suoi sogni.