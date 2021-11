Scuole liguri, dal governo 137 milioni per l'edilizia. Salvini: "Ora tocca ai sindaci" - Genova 24

Genova. “Più di 137 milioni di euro per scuole, asili e palestre in Liguria: sono i fondi messi a disposizione dal Pnrr e che i Comuni dovranno sfruttare al meglio. Archiviata la drammatica esperienza di Azzolina-Arcuri e dei banchi a rotelle, ora l’Italia rialza la testa”.

Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a commento della firma del provvedimento del governo che sancisce lo sblocco dei fondi dedicati all’edilizia scolastica per la nostra regionel

“La Lega è nel governo per questo. In particolare, la Liguria potrà sfruttare 26,5 milioni per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico degli istituti, 66,3 milioni per la costruzione di nuovi asili, 25 milioni per nuove scuole d’infanzia, 5 milioni per nuove mense, 3,9 milioni per nuove palestre, 10,4 milioni per la messa in sicurezza degli istituti. Ora tocca ai sindaci. Dalle parole ai fatti”.