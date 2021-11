Scuola, passo indietro del Governo per i troppi contagi: "Classi in quarantena con un positivo" - Genova 24

Genova. Il nuovo protocollo anti-Dad, avviato solo un mese fa, dopo lo studio di Istituto Superiore della Sanità, ministeri di Salute e Istruzione e Regioni, viene sospeso su richiesta di quest’ultime.

Dopo un confronto tra Regioni e Governo, infatti, di fronte all’aumento dei contagi, in particolare tra i giovani, e con la nuova variante Omicron che incombe, è arrivato il dietrofront: “Classe in quarantena con un positivo”.

Il protocollo precedente prevedeva lo stop alle lezioni per l’intera classe in presenza di almeno 3 positivi, mentre se il contagiato era soltanto uno le lezioni restavano in presenza per i vaccinati: per i compagni erano previsti due test, uno immediato (T0) ed uno a distanza di 5 giorni (T5).

Ora è arrivata la nuova circolare che, come detto, prevede la quarantena per l’intera classe con la presenza di un solo positivo e conseguente Dad (Didattica a distanza) che dovrebbe durare 10 giorni.