Scuola e futuro, torna in presenza il 'saloncino' d'orientamento della Val Bisagno - Genova 24

Genova. Dopo un anno di stop, torna finalmente in presenza il ‘Saloncino di Vallata’, vale a dire un Orientamenti in versione iperlocale con la presentazione di tutte le opportunità didattiche che offre la Val Bisagno per i suoi giovani residenti, e non solo.

Il Saloncino si svolge nella sala auditorium della nuova biblioteca Saffi di piazza Boero, e dopo le visite prenotate dalle scuole, questo pomeriggio sarà aperto a tutti dalle 15.30 alle 17. Sono presenti 15 istituti superiori con lo staff pronto a dare tutte le informazioni necessarie ai ragazzi e all famiglie.

“Finalmente siamo tornati in prenza con il nostro amato ‘Saloncino’ – sottolinea il presidente del municipio Media Valbisagno Roberto D’Avolio – un appuntamento importantissimo per i ragazzi dei nostri quartieri che possono conoscere le offerte scolastiche e scegliere per il meglio il loro futuro. L’evento è aperto anche ovviamente ai genitori che qui possono trovare tutte le risposte alle loro domande”.