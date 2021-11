Scuola di internet per tutti, arriva il corso per imparare a usare lo Spid e il Fascicolo del cittadino - Genova 24

Genova. Nell’ambito del progetto “Scuola di Internet per Tutti”, arriva il corso per imparare a usare al meglio il Fascicolo del Cittadino. Il corso prevede un programma formativo gratuito, realizzato con la collaborazione della Fondazione Mondo Digitale, dedicato a persone di ogni età senza specifiche competenze digitali iniziali, che avranno la possibilità di apprendere concretamente come le applicazioni e i servizi digitali possano semplificare la vita e le attività quotidiane.

In particolare, dal prossimo 16 novembre, attraverso la personalizzazione del corso “Migliorare la vita con il Digitale”, saranno a disposizione gratuita degli utenti del Comune di Genova e dell’area metropolitana due focus dedicati all’attivazione e all’uso di SPID, l’identità digitale chiave per accedere in maniera sicura ai servizi online, e al primo accesso, alla conoscenza e all’utilizzo del Fascicolo del Cittadino, raccoglitore digitale personale, punto unico per accedere ai propri dati, per visualizzare le proprie pratiche e documenti e per utilizzare online diversi servizi del Comune di Genova, in maniera facile e rapida.

Due gli incontri, di un’ora ciascuno, rispettivamente dal titolo “Identità digitale e attivazione SPID” e “Fascicolo del Cittadino”. I due incontri, a distanza di una settimana l’uno dall’altro, daranno modo ai partecipanti di assimilare quanto appreso e di poterlo mettere subito in pratica. I partecipanti, tra una settimana e la successiva, saranno invitati a creare ed attivare le proprie identità digitali oltre che a scoprire ed utilizzare il Fascicolo del Cittadino.

«Un’iniziativa che vuole accompagnare i cittadini nel processo di transizione al digitale – dichiara il vicesindaco e assessore ai servizi civici Massimo Nicolò – per consentire loro di usufruire dei servizi in modo più semplice e, soprattutto, supportando coloro che ancora devono acquisire familiarità con i sistemi digitali».

«Operazione Risorgimento Digitale è un hub in grado di offrire gratuitamente contenuti divulgativi proponendo una formazione sulle competenze digitali di base – spiega Andrea Laudadio, responsabile TIM Academy, Development & Recruiting –. Il programma, all’interno del quale si colloca la “Scuola di internet per tutti”, si rivolge ai cittadini che necessitano di competenze digitali più specifiche e la collaborazione instaurata con il Comune di Genova va proprio in questa direzione. I dati sul digitale evidenziano l’importanza della trasformazione in corso nel nostro Paese, che richiede azioni concrete sul capitale umano, sottolineando quanto sia opportuno oggi un apprendimento svolto attraverso nuovi modelli di conoscenza».

Informazioni e iscrizione ai corsi al link.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di “Operazione Risorgimento Digitale”, la grande alleanza promossa da TIM e oltre 40 partner di eccellenza del settore pubblico, privato e no profit, nata nel 2019 con l’obiettivo di chiudere il digital divide culturale, accelerare le competenze digitali tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni e superare il ritardo rispetto agli altri Paesi europei nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Ad oggi sono state formate oltre 60mila persone, gestite 100mila richieste di supporto e realizzate iniziative di sensibilizzazione che hanno generato oltre un milione di visualizzazioni.