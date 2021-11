Scuola, “Con almeno tre alunni positivi scatta la quarantena”: le nuove regole nella bozza Iss - Genova 24

Italia. La nuova quarantena nelle scuole scatterà “solo in presenza di almeno 3 studenti positivi”. È questa la principale novità che emerge dalla bozza del protocollo stilato da Istituto Superiore della Sanità, ministeri di Salute e Istruzione e Regioni.

Secondo le indiscrezioni, il documento per “l’individuazione e la gestione dei contatti di casi Covid-19 in ambito scolastico”, studiato al fine di mantenere il più a lungo possibile la scuola in presenza, potrebbe essere approvato già entro questa settimana.

Stando a quanto emerge dal nuovo protocollo, per quanto riguarda le scuole primarie e secondarie, nel caso in cui all’interno di una classe si evidenzi la presenza di un solo positivo scatta la cosiddetta “sorveglianza con testing”: test rapidi nell’immediato per studenti e docenti e via libera (rientro immediato a scuola) in caso di tampone negativo, che dovrà poi essere ripetuto dopo 5 giorni. In quarantena insieme al positivo finirebbero comunque anche i “contatti stretti”, individuati da un medico dell’Asl oppure dal dirigente scolastico.

Anche per i docenti che hanno tenuto lezione nella classe del positivo è prevista la sorveglianza con testing (tampone subito e dopo 5 giorni) se vaccinati. In caso contrario (non vaccinati), quarantena di 10 giorni, con tampone all’inizio e alla fine dell’isolamento.

Le cose cambiano in caso di 2 studenti positivi all’interno della stessa classe: per gli studenti e i docenti vaccinati si procederà nuovamente con le modalità della “sorveglianza con testing”, mentre per i non vaccinati scatterà subito la quarantena di 10 giorni con obbligo di tampone negativo al termine per il rientro.

La quarantena e la Dad per l’intera classe, come detto, sarà disposta con 3 studenti positivi nella stessa classe: sarà di 7 giorni per i vaccinati e di 10 giorni per i non vaccinati e obbligo per tutti di tampone negativo prima del rientro in classe.

Discorso diverso, infine, dovrebbe riguardare i servizi per l’infanzia, elementari e prima media (gli under 12 non possono essere vaccinati): per i bimbi, quarantena di 10 giorni anche in presenza di un solo positivo e obbligo di tampone negativo al rientro. Stesso discorso per gli educatori con quarantena di 7 giorni per i vaccinati e di 10 giorni per i non vaccinati.