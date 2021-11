Sampdoria, tifosi provocano l'ex presidente Garrone: "Perché non l'ha venduta a noi?" - Genova 24

Genova. La situazione difficile in cui versa la Sampdoria a livello di classifica ha scatenato nuovamente il malcontento dei tifosi non solo nei confronti dell’attuale proprietà, ma anche verso colui che viene ritenuto responsabile di aver ceduto la Società a Massimo Ferrero, ormai sempre più contestato dalla tifoseria organizzata.

Sulla pagina Facebook “Oasis & Gradinata” vengono espresse tutte le perplessità nei confronti dell’operazione riportando alcune frasi attribuite a Edoardo Garrone e viene lanciata una domanda provocatoria allo stesso imprenditore da un tifoso: “Visto che è stata ceduta gratis, perché non l’hai data a me, o a uno degli altri tifosi sempre presenti allo stadio?”

Nel lungo post vengono citate diverse dichiarazioni di Garrone: “Avevo preso un impegno, prima con mio padre e poi dopo la sua morte con la mia famiglia; l’impegno consisteva in due obiettivi: il primo mettere in sicurezza la Sampdoria e il secondo, nello stesso tempo, ricercare una soluzione per passare la mano”.

Viene contestato a Garrone il fatto che Ferrero veniva definito “un imprenditore italiano che ha immediatamente dimostrato serietà, concretezza e determinazione nel voler trattare la possibilità di acquistare la Sampdoria”.

Poche ore dopo queste parole, riporta sempre la pagina Facebook, “la persona seria, concreta e determinata patteggiò 1 anno e 10 mesi di reclusione nel procedimento sul crac della compagnia aerea Livigston”.

“Oasis & Gradinata” evidenzia che, anni dopo, raggiunto in piazza Leonardo Da Vinci dai vecchi ultras, lo stesso Garrone smentì se stesso affermando di aver regalato la Sampdoria a Massimo Ferrero, l’unico che si era presentato.

Le domande dei tifosi sono quattro, dando voce alle opinioni di tanti: “se veramente in sette anni vi siete guardati intorno per cedere la società, ma nessuna proposta arrivata era seria, come faceva ad esserlo quella di Ferrero? Come è stato possibile reputare Ferrero affidabile? Con tutte le conoscenze nel mondo imprenditoriale e calcistico, non c’era nessuno a cui dare la Sampdoria allo stesso prezzo pagato da Ferrero, ossia zero? Perché la Holding San Quirico mediò nella trattativa tra il “gruppo Vialli” e Ferrero?”

Proprio Ferrero, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe essere a Dubai per partecipare alla trasmissione Pechino Express. Un momento non certo ideale, vista la situazione della squadra.

Ci sono due settimane di tempo per tentare di ricostruire il morale dei giocatori dopo la fiducia a D’Aversa, apparsa quasi più dettata da questioni economiche che tecniche, e capire come procedere nell’immediato futuro. Il convitato di pietra è Carlo Osti che è stato sospeso, ma ufficialmente non allontanato dalla Società. Da quando si è verificata la rottura le cose sono andate peggio, dati alla mano. Rumor che al momento non sono né confermati né smentiti parlano di un’ipotesi clamorosa da fanta-politica: a farne le spese potrebbe essere Daniele Faggiano. L’attuale direttore sportivo aveva incontrato Marco Giampaolo, ma l’accordo, alla fine, non c’era stato.