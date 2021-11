Sampdoria, i bookmakers danno favorito l’Hellas Verona - Genova 24

Genova. La fotografia dell’attuale fase di vita della Sampdoria è stampata sul foglio che evidenzia le quote fissate dai ‘bookmakers’ per la sfida col Verona, dove la vittoria degli scaligeri è quotata a 2.55, mentre quella dei blucerchiati a 2.75 (pareggio a 3.40)… quindi veneti dati per favoriti per una vittoria a Marassi… e parliamo del Verona, non di Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma, Lazio… ma così è… e bisogna farsene una ragione, sperando che Quagliarella e compagni (ad onta delle indisponibilità di Damsgaard, Depaoli, Torregrossa, Vieira) riescano a ribaltare i pronostici, nel match di domenica, la cui direzione è stata affidata a Lorenzo Maggioni di Lecco, assistito da De Meo di Foggia e Grossi di Frosinone, mentre il quarto uomo sarà Piccinini di Forlì, con Banti di Livorno e Baccini di Conegliano al VAR ed AVAR.

Nel corso della conferenza stampa odierna, D’Aversa ha dichiarato di sapere che, nonostante la vittoria di Salerno, “la Samp è ancora in mare aperto”, ma ha anche fatto trasparire la convinzione di poterla portare in porto, “tenendo la barra dritta”.

Certo – aggiungiamo noi – che vincere pure con il Verona permetterebbe di presentarsi ‘senza acqua alla gola’ al prossimo mercato di gennaio, togliendo ogni ulteriore dubbio sulla necessità di cercare fra gli svincolati (leggi Gastón Ramírez) un ‘tappullo’ ai vuoti lasciati da Ihattaren, ma soprattutto dal tuttora fermo ai box Damsgaard.

Un buco che avrebbe potuto non crearsi senza il prestito proprio all’Hellas di Caprari, ma anche questo è ormai un dato di fatto e non resta che augurarsi che (salvo domenica p.v.) continui il buon campionato dell’ex pescarese, di modo che persistano le intenzioni veronesi di riscattarlo.

Qualche soldo in cassa potrebbe arrivare anche grazie a Bereszyński, seguito dalla Roma (nella cui rosa abbondano esuberi che non sarebbero tali a Bogliasco), dall’Inter, ma anche dal Bologna di Siniša Mihajlović.

I super esperti di calciomercato confermano, poi, il persistere dell’interesse di Giampiero Gasperini per Morten Thorsby… ma è chiaro che per potersi liberare del polacco e del norvegese (due pezzi forti dell’attuale Samp), bisognerà che la situazione in classifica sia del tutto tranquilla… ed in ogni caso sarà un rischio, anche se a quanto pare necessario in ottica di un bilancio che non può prescindere da tali operazioni, ma neppure dagli introiti deviranti dallo scouting… A tal riguardo è fresca la notizia di un Under 16 dell’Ottavia (Eccellenza laziale), Lorenzo Carbone,in prova a Bogliasco, per valutarne ‘da vicino’ le doti…