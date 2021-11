Sampdoria e il problema Ihattaren: dall'Olanda voci di ritiro - Genova 24

Genova. Da nome nella lista dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020 a un fantasma di cui non si hanno notizie da settimane. L’avventura del giovane Mohamed Ihattaren alla Sampdoria potrebbe terminare ancora prima di iniziare. La situazione del giovane, classe 2002, sembra ormai compromessa. Il fantasista ex Psv, acquistato in estate dalla Juventus e prestato ai blucerchiati, da ormai tre settimane manca da Genova. La causa era legata a problemi famigliari. Dal suo ritorno in Olanda, però, non ha dato più notizie e ieri sono rimbalzati titoli su un presunto ritiro da parte dei media locali.

La causa, secondo le testate olandesi, sarebbe una forte depressione subentrata dopo la morte del padre, avvenuta nel 2019. Per il giocatore si è trattato di un colpo notevole e non sarebbe la prima volta che nel calcio la scomparsa di un famigliare provochi un terremoto non solo a livello interiore, ma con ripercussioni sulla professionalità del giocatore: era accaduto ad Adriano quando era all’Inter. Da quel momento il giocatore si è perso e non è più tornato come prima.

Sembra inevitabile che a gennaio la Sampdoria lo restituisca al mittente. Un peccato, alla luce del fatto che sarebbe stato utile alla causa blucerchiata.

La Sampdoria, intanto, è in ritiro a Coccaglio (in provincia di Brescia) in vista della gara contro il Bologna in programma domenica 7 alle 15 al Ferraris.

Ieri il primo allenamento: differenziato sul campo per Valerio Verre mentre Omar Colley, colpito da un attacco febbrile e rimasto a casa, raggiungerà i compagni soltanto per la doppia sessione in agenda domani, mercoledì. Sono rimasti a Genova i soli Ronaldo Vieira e Mikkel Damsgaard.