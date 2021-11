Sampdoria-Bologna 1-2, blucerchiati di nuovo inguaiati in zona retrocessione - Genova 24

Genova. Finisce 1-2 la partita tra Sampdoria e Bologna. Dopo un buon primo tempo i blucerchiati si sciolgono come neve al sole dopo la rete di Svanberg. La squadra si disunisce e, nonostante avesse trovato la rete del pareggio con Thorsby, dopo solo un minuto va di nuovo sotto, punita da Arnautovic. D’Aversa sempre più in bilico. Ecco la cronaca in attesa dell’analisi e dei commenti dalla sala stampa. Con 9 punti la Sampdoria è di nuovo in bilico: al pari del Genoa è in piena zona retrocessione. Dietro solo Salernitana e Cagliari.

92′ Ammonito Murru

90′ Cinque minuti di recupero

90′ Nel Bologna fuori Arnautovic per Van Hooijdonk

90 Ammonito Ekdal per gioco falloso

Le immagini di Sampdoria-Bologna

89′ Audero salva ancora il risultato su Skov Olsen, la deviazione sottomisura viene disinnescata con una mano.

84′ Nella Sampdoria dentro Murru per Augello e Dragusin per Bereszynski

83′ Doppia sostituzione per Mihajlovic: Dominguez (infortunato) per Binks e Soriano per M’baye

78′ Bologna di nuovo in vantaggio con Arnautovic, Manganiello aveva annullato su segnalazione del guardalinee per presunto fuorigioco, ma il var conferma la regolarità dell’azione

77′ Pareggio di Thorsby, che si avventa in scivolata su una palla arrivata in area dopo una punizione messa in mezzo da Candreva e spizzata di testa da Yoshida

76′ Nel Bologna fuori Barrow per Sansone

73′ Problemi muscolari per Colley, dentro Chabot

67′ Doppio cambio per D’Aversa: fuori Askildsen per Ciervo e Gabbiadini per Torregrossa

67′ Augello! Diagonale velenosissimo che esce di un niente.

62′ Occasione Bologna. La Sampdoria sembra ormai spenta, ne approfitta il Bologna che ci prova con Barrow dopo una palla persa dai blucerchiati e recuperata da Arnautovic, ma Audero è prontissimo nella respinta

47′ Gol del Bologna: Svanberg batte a rete dal centro dell’area dopo un bel triangolo dei suoi sulla destra tra Dominguez e Soriano, autore dell’assist in orizzontale

46′ Cambio nel Bologna: dentro Skov Olsen per De Silvestri

45+1′ Salvataggio di Askildsen sulla linea: il diagonale di Soriano era destinato alla rete

45′ Un minuto di recupero

42′ Cross di Augello dalla sinistra, Caputo scatta sul filo del fuorigioco, ma non riesce a toccare il pallone. Skorupski si vede rimbalzare il pallone addosso senza intervenire

37′ Candreva salva il risultato respingendo il tiro di Soriano dopo che l’ex blucerchiato aveva superato Audero in uscita

34′ Ammonito Colley per fallo su Arnautovic

33′ Ammonito Gabbiadini, fallo su Svanberg

29′ Occasione Sampdoria! Caputo per Candreva, diagonale respinto coi piedi da Skorupski

27′ Inizia a piovere

24′ Occasione Sampdoria: Caputo scatta verso il centro dell’area di rigore e tenta di piazzare il tiro alla destra di Skorupski che si allunga e sventa il pericolo salvandosi in corner

23′ Candreva si trova la palla che gli va incontro e dal vertice destro dell’area di rigore prova a incrociare il tiro, che termina sopra la traversa

20′ Miracolo di Audero! Ripartenza del Bologna con un gran lancio di Dominguez per Barrow, che attende il momento giusto per servire rasoterra Arnautovic. Il numero 9 fa fuori Augello e tira a botta sicura, ma il portiere blucerchiato è straordinario nella deviazione.

16′ Hickey al volo su corner di Barrow da fuori area: palla non lontana dal palo. Risultato che resta sullo 0-0

14′ Palo di Askildsen! Sugli sviluppi del secondo corner il centrocampista ci prova dalla distanza, è il legno esterno a negargli la gioia del gol

13′ Occasione Sampdoria! Ekdal di testa su calcio d’angolo si vede dire di no da un gran colpo di reni di Skorupski

12′ Ammonito Hickey per fallo su Thorsby

9′ Intervento di Thorsby su Medel, l’arbitro fischia il fallo anche se il doriano aveva preso il pallone. Proteste del norvegese, ma Manganiello non cambia idea sanzionando la pericolosità dell’intervento.

8′ Prime fasi di studio, nessuna emozione per ora. Il vento forte influisce anche sul gioco

1′ Partiti. Palla alla Sampdoria

Sampdoria in campo contro il Bologna, in una partita casalinga che, alla luce dei risultati delle altre squadre, diventa ancor più fondamentale per la classifica. D’Aversa privilegia ancora il tandem Caputo-Gabbiadini, mentre Quagliarella si accomoda in panchina. Con Silva squalificato torna titolare Ekdal.

Sampdoria-Bologna 1-2

Reti: 47′ Svanberg; 77′ Thorsby; 78′ Arnautovic

Sampdoria: Audero, Bereszynski (84′ Dragusin), Yoshida, Colley (73′ Chabot), Augello (84′ Murru), Candreva, Thorsby, Ekdal, Askildsen (67′ Ciervo), Gabbiadini (67′ Torregrossa), Caputo.

A disposizione: Ravaglia, Falcone, Depaoli, Ferrari, Quagliarella, Yepes Laut, Trimboli.

Allenatore: D’Aversa

Bologna: Skorupski, Soumaoro, Medel, Theate, De Silvestri (46′ Skov Olsen), Dominguez (83′ Binks), Svanberg, Hickey, Soriano (83′ M’baye), Barrow (76′ Sansone), Arnautovic (90′ Van Hooijdonk).

A disposizione: Bardi, Franzini, Orsolini, Santander, Dijks, Vignato, Cangiano.

Allenatore: Mihajlovic

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Ammoniti: Gabbiadini, Colley, Ekdal, Murru (S); Hickey (B)

Spettatori: 5.694 paganti, incasso 96.737 euro.