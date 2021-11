Salone Orientamenti, da domani presente anche Asl3 con undici webinar e una postazione ai Magazzini del Cotone - Genova 24

Genova. Una postazione dedicata ai Magazzini del Cotone per effettuare vaccinazioni, tamponi – per chi ha già fatto la prima dose – e rilascio green pass, uno stand virtuale con video e schede sui servizi territoriali e un filo diretto con gli specialisti sui temi di salute e benessere attraverso undici webinar.

È questa l’offerta di Asl3 pensata per giovani, famiglie e scuola disponibile da domani al Salone Orientamenti

Tra le tematiche trattate negli incontri on line affettività e relazioni, dipendenze, disturbi alimentari, corretti stili di vita, malattie sessualmente trasmissibili, igiene delle mani, oltre a un focus sulle attività di screening tamponi nelle scuole a cura del Nucleo Scuola Salute Asl3.

Per partecipare ai webinar è necessario accedere alla sito di Orientamenti ed iscriversi.

Nei giorni del Salone sarà possibile contattare gli specialisti Asl3 anche via mail all’indirizzo insalute@asl3.liguria.it

Qui di seguito l’elenco dei webinar suddiviso per giorni con link diretto

Il programma

Martedì 16 novembre 2021

ore 9.30 Il Centro Giovani si presenta: le attività per adolescenti e famiglie – a cura di Valentina Mazzoni e Roberta Azzara, S.S.D. Consultorio familiare

Target: studenti dai 14 ai 21 anni

ore 10.15 Siamo quello che mangiamo: mangiamo bene! – a cura di Enrico Torre, S.C. Diabetologia e Malattie Metaboliche

Target: studenti dai 14 anni in su, genitori, adulti di riferimento

ore 11.45 Malattie sessualmente trasmissibili (STDs): HOW TO – a cura di Alessandro Cuccu, S.S. Profilassi

Target: studenti dai 14 anni in su

ore 16 Il sostegno alla scuola per promuovere la Salute in era Covid 19: le attività del Nucleo Salute Scuola – a cura di Stefania Venuti, S.S.D. Consultorio familiare

Target: insegnanti e dirigenti scolastici

Mercoledì 17 novembre 2021

ore 12.15 Alimentazione e disturbi alimentari: come educare ad un rapporto sano con il cibo – a cura di Anna De Michele, Centro Disturbi Alimentari

Target: studenti dai 14 anni in su, genitori, adulti di riferimento

ore 14 La figura dell’infermiere specialista in rischio infettivo nell’era Covid – a cura di Patrizia Lanza, S.C. Professioni Sanitarie

Target: studenti dai 14 anni in su, genitori, adulti di riferimento

ore 16.15 Educazione a corretti stili di vita: dagli incontri in presenza al web per un’informazione 24 ore su 24 – a cura di Gianni Testino e Patrizia Balbinot, S.C. Patologia delle Dipendenze ed Epatologia; Roberto Galuffo, Ufficio Scolastico Regionale

Target: genitori, insegnanti, adulti di riferimento

Giovedì 18 novembre 2021

ore 11 C’era una volta la ri-cre-a-zione… – Riprendiamoci uno spazio e un tempo che fanno bene al corpo, alla mente e alle emozioni – a cura di Carola Nasorri e Marta Nosenghi, psicologhe S.S.D. Consultorio Familiare Asl3; Francesca Palmieri, Assistente Sanitaria S.S.D. Consultorio Familiare Asl3

Target: studenti della fascia di età 14-21, genitori, insegnanti e adulti di riferimento

ore 14 Genitori in… adolescenza: kit di sopravvivenza – a cura di Ina Maria Hinnenthal e Margherita Dolcino, Ser.T.

Target: genitori, adulti di riferimento

ore 15 Non solo alcol: le dipendenze fra passato e futuro – a cura di Gianni Testino e Patrizia Balbinot, S.C. Patologia delle Dipendenze ed Epatologia

Target: studenti dai 14 anni in su

ore 15.45 Nuove tecnologie: la “normalità” può diventare rischio per le nuove generazioni? – a cura di Inamaria Hinnenthal e Cristiana Busso Ser.T.

Target: genitori, adulti di riferimento