Salone Nautico e Yacht Club insieme per donare un ventilatore polmonare al Gaslini - Genova 24

Genova. Anche quest’anno Salone Nautico e Yacht Club Italiano rinnovano il loro sostegno all‘istituto Giannina Gaslini con un’importante donazione a Gaslini Onlus che contribuirà all’acquisto di un ventilatore polmonare pediatrico.

Questa mattina, in occasione di un incontro presso la sede dello Yacht Club Italiano, Saverio Cecchi presidente di Confindustria Nautica e I Saloni Nautici e Gerolamo Bianchi presidente Yci hanno simbolicamente consegnato la donazione ad Edoardo Garrone, presidente dell’istituto Giannina Gaslini e Maurizio Luvizone, segretario generale Gaslini Onlus.

“Grazie a Salone Nautico e Yacht Club Italiano che, anche quest’anno, dimostrano la propria vicinanza al nostro Ospedale, con una donazione a Gaslini Onlus per la Terapia Intensiva neonatale e pediatrica dell’Istituto. Si tratta di un importante contributo per l’acquisto di un ventilatore meccanico da trasporto, che consente di assistere pazienti pediatrici di ogni età, dal neonato al giovane adulto, come se fossero all’interno di una Terapia Intensiva neonatale e pediatrica, utilizzabile sia in ambulanza, sia in elicottero che in aereo. Dotare i nostri professionisti del trasporto pediatrico delle migliori attrezzature ci consente di portare cure di altissima complessità assistenziale dove le gravi condizioni dei bambini lo richiedono: arrivare presto e con la più avanzata tecnologia può fare la differenza”, ha sottolineato Edoardo Garrone, presidente dell’istituto Giannina Gaslini.

“Siamo molto felici del lavoro svolto fino ad oggi con Saloni Nautici, con cui la collaborazione è in crescendo e fattiva. Ne è ulteriore testimonianza l’attivazione verso l’Istituto Gaslini, grazie agli sforzi profusi durante la Millevele, che ha prodotto questa significativa donazione. Fare sistema tra realtà così profondamente radicate sul territorio è importante, lo Yacht Club Italiano crede fortemente nelle relazioni tra chi ha la forza e la capacità di rendere Genova e la Liguria un punto di riferimento tanto nello sport e nella nautica quanto nella sanità”, ha dichiarato Gerolamo Bianchi, presidente Yacht Club Italiano.

“Da sei anni Confindustria Nautica e il Salone Nautico sono vicini all’Istituto Giannina Gaslini attraverso diverse iniziative a sostegno delle attività dell’Ospedale e della ricerca scientifica nell’ambito delle malattie pediatriche. La solidarietà e l’impegno sociale sono valori propri dell’Associazione e delle nostre imprese. Con questa nuova iniziativa realizzata in collaborazione con Yacht Club Italiano e Millevele, abbiamo voluto contribuire ulteriormente all’importantissima missione del Gaslini, una realtà fiore all’occhiello del territorio da sempre all’avanguardia nel campo della cura e della ricerca”, ha commentato Saverio Cecchi, presidente Confindustria Nautica e I Saloni Nautici.