Salernitana-Sampdoria, trasferta delicata per i blucerchiati: la cronaca diretta - Genova 24

Salerno. Nove punti raccolti in dodici giornate. Con questo magrissimo bottino la Sampdoria si presenta all’Arechi, dove affronta una delle due sole squadre che, fino ad ora, hanno fatto peggio: la Salernitana. I campani hanno solamente 7 punti all’attivo.

La partita, pertanto, rappresenta un appuntamento da non fallire per entrambe le squadre. Perdere significherebbe restare al penultimo posto per la Sampdoria, all’ultimo per la Salernitana. Occorreranno quindi nervi saldi e personalità per fare risultato.

I granata, da quattro giornate, hanno cambiato guida tecnica e sono stati affidati a Stefano Colantuono. Avvicendamento che è nell’aria anche sulla panchina sampdoriana, dove Roberto D’Aversa è a rischio esonero: decisiva per il suo destino potrebbe essere la partita di oggi.

La cronaca. La Salernitana si presenta in campo con un 4-3-1-2 con Belec; Zortea, Gyömber, Gagliolo, Ranieri; L. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos; Ribéry (cap.); Gondo, Djuric.

A disposizione: Fiorillo, Delli Carri, Bogdan, Kechrida, Jaroszynski, Obi, Capezzi, Schiavone, Bonazzoli, Simy, Vergani.

Sampdoria con un 4-4-2 così composto: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Verre, Thorsby, Ekdal, Candreva; Caputo, Quagliarella (cap.).

A disposizione: Ravaglia, Falcone, Chabot, Ciervo, Depaoli, Askildsen, Dragusin, Gabbiadini, Yepes Laut, Murru, Trimboli.

Arbitra Giacomelli della sezione di Trieste, assistito da Scarpa e Marchi. Quarto uomo Cosso; al Var Sozza, Avar Bottegoni.

Liguri in completo bianco; padroni di casa in maglia e calzettoni granata con calzoncini neri.

Il primo tentativo, al 3°, è di Ribéry, il suo tiro è deviato in angolo. Lo calcia Kastanos, svetta Djuric ma impatta male e manda a lato.

In questi primi minuti la Sampdoria fatica ad imbastire azioni offensive. Più attiva la Salernitana, che si propone di frequente nella trequarti ospite.

Al 10° corner dalla sinistra di Kastanos, testa di Djuric: alta.

Cambio di fronte e doppia conclusione di Quagliarella, ben servito da Caputo: la prima è ribattuta da un difensore, la seconda parata a terra da Belec.

Al 12° rimessa laterale, Caputo spalle alla porta difende bene la palla e scarica su Candreva: tiro altissimo.

La Sampdoria ha iniziato a farsi vedere pericolosamente e con frequenza nella metà campo avversaria.

Ritmo elevato, partita equilibrata con continui ribaltamenti di fronte.

Al 17° cross al centro di Verre, Caputo stoppa e prova la rovesciata: alta.

Metà primo tempo, risultato sullo 0 a 0.

Ammonito Bereszynski al 24° per un intervento su Kastanos.

Al 28° Ranieri crossa dalla sinistra, testa di Gondo, facile la presa di Audero.

Tanto agonismo, ora la partita è più spezzettata. Le due squadre cercano il modo di scardinare la difesa avversaria, ma per ora i portieri sono quasi inoperosi.

Al 34° Colley chiude in angolo un cross basso di Coulibaly. Corner allontanato dalla difesa blucerchiata.

Al 36° Sampdoria pericolosa. Candreva dalla destra serve Thorsby che dal limite calcia di potenza ma centrale, Belec respinge, Caputo prova il tiro da pochi passi ma Belec è ancora bravo nella parata. Infine, Verre calcia alto.

Al 38° rasoterra da fuori di Caputo, facile per Belec.

Sampdoria in vantaggio al 40°. Angolo dalla sinistra, Verre tocca a Candreva che crossa, Di Tacchio nel tentativo di anticipare Thorsby devia nella propria porta. 0 a 1.

Al 43° angolo dalla destra per la Salernitana. Il tiro non arriva e parte il contropiede, quattro contro uno. Quagliarella porta palla e serve Candreva che con un destro a mezza altezza insacca. Sampdoria avanti 2 a 0.

Al 46° destro di Kastanos, alto.

Al riposo il risultato è Salernitana 0 Sampdoria 2.