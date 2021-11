Ruota panoramica a Brignole, corriere Amt costrette a fare manovra in mezzo ai pedoni - Genova 24

Genova. “È stata proprio una bella pensata”. Controllori e autisti del servizio extraurbano di Amt si sfogano a denti stretti mentre osservano la ruota panoramica in corso di montaggio in viale Caviglia, nella zona che fino a poco tempo fa era riservata ai capolinea delle corriere. Neanche il tempo di lamentarsi e arriva un bus da 13 metri che svolta viale Thaon di Revel: la vettura si mette di traverso lungo le strisce pedonali, quindi l’autista inizia a fare manovra in retromarcia, guidato dai colleghi sul piazzale, mentre davanti e dietro continuano a passare i pedoni, infine riesce a posizionarsi in corsia.

Scene quotidiane che si verificano da giorni a Brignole e che fanno imbestialire i sindacati. “Non c’è più spazio per fare manovra, è molto pericoloso – accusa Roberto Piccardo della Ugl Genova -. Inoltre gli autisti hanno più difficoltà ad andare in bagno perché bisogna continuamente spostare le corriere. In orario di punta è ingestibile”. Il problema principale è che manca la corsia semicircolare per fare inversione di marcia e ripartire: prima dei lavori di allestimento della ruota era in fondo al viale, una volta terminata l’installazione dovrebbe ricomparire 30 metri più indietro. Ma nel frattempo la situazione è complicata da gestire e l’impressione è che l’incidente sia dietro l’angolo.

“Siamo sinceramente preoccupati e decisamente contrari rispetto alla decisione del Comune di Genova che innesca una serie di disagi per i lavoratori di Amt di cui l’amministrazione comunale non si rende conto – attacca Santo Pugliese, segretario regionale della Fit Cisl -. C’è un problema di sicurezza con i mezzi che devono far manovra: in questo senso sottolineiamo il fatto che si dovrà regolamentare bene l’accesso a quella zona dove sono oggi ci sono gli autisti di Amt. Non basta una segnaletica sulla strada, altrimenti rischia di regnare il caos e si creano problemi di sicurezza per tutti”.

Amt ha assicurato che non saranno spostati i capolinea delle corriere. Per ora ci si arrangia alla bell’e meglio, con autobus parcheggiati anche nei viali laterali per far fronte alla mancanza di spazio. In viale Duca d’Aosta sono state riposizionate le vetture di riserva del servizio urbano che prima avevano quattro stalli a disposizione in viale Caviglia.

Ma c’è un’altra questione che infiamma i lavoratori: dove verranno ricollocati i bus in “sosta lunga”, cioè quelli che devono attendere diverse ore prima di ripartire per l’entroterra? Per ora una soluzione provvisoria è stata trovata: in piazzale Kennedy, a un chilometro di distanza dal nodo di Brignole. “Un altro disagio per gli autisti”, commentano i sindacati.

Intanto all’inaugurazione della ruota panoramica sabato 13 novembre parteciperà anche il comico genovese Enrique Balbontin con uno spettacolo alle 15.30. La concessione accordata dal Comune dopo il trasloco dal Porto Antico dura un anno, poi è probabile che si sposti di nuovo, forse in piazzale Kennedy. “Speriamo”, commentano i lavoratori Amt in viale Caviglia.