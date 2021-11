Rubano biciclette elettriche e le rivendono online: denunciati tre 18enni - Genova 24

Genova. Una donna è andata a sporgere denuncia per il furto della sua bicicletta elettrica, spiegando però anche di aver notato su una piattaforma di vendite online un’inserzione attraverso la quale veniva messo in vendita proprio il suo mezzo. La donna si era già messa in contatto con l’inserzionista fingendo di essere interessata all’acquisto, accordandosi con lui per vedere la bici nella zona di Voltri.

Sono quindi partite subito le indagini e i controlli della polizia, conclusi con l’appostamento a Voltri nel luogo fissato per l’incontro tra la vittima del furto e l’inserzionista dell’annuncio online.

All’incontro non si sono presentati però i tre ladri, ma una loro conoscente, a quanto pare inconsapevole dei fatti, alla quale era stata consegnata la bicicletta da portare in visione.

Gli agenti sono riusciti a trovare ugualmente in zona tutti e tre i responsabili che, messi alle strette, hanno confessato il furto e hanno portato i poliziotti nel luogo in cui erano state nascoste le altre due biciclette rubate.