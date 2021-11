Ruba merce all'autogrill, poi dà un nome falso ai poliziotti: arrestata - Genova 24

Genova. Ha rubato un po’ di tutto in un autogrill sulla A12 all’altezza di Brugnato, poi è ripartita in auto con il suo fidanzato in direzione Genova.

Il proprietario ha chiamato il 112 e la stradale, in base a una descrizione dell’auto, ha fermato la coppia presso l’area di parcheggio “Rupanego” sull’autostrada A/12 all’altezza del comune di Sori.

La donna ha dato un nome risultato poi falso e nella borsa i poliziotti hanno trovato tutta la refurtiva rubata: una macchinina telecomandata, diversi prodotti di telefonia e generi alimentari.

Dai controlli fatti poi in questura è risultato che la donna aveva diversi precedenti per furto. La ragazza è stata arrestata in flagranza per false attestazioni a pubblico ufficiale e denunciata per furto.