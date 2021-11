Ruba all’interno di un’auto ma viene sorpreso dal proprietario: arrestato 25enne - Genova 24

Genova. Ieri mattina il proprietario di un’auto parcheggiata in via San Nazaro ha chiamato la polizia perché ha visto un ragazzo spaccargli completamente il finestrino, con l’aiuto di un martelletto, per rubare all’interno.

All’arrivo degli agenti il ragazzo è stato perquisito ed è stato trovato in possesso anche di una bomboletta spray al capsicum, numerose banconote e monete straniere, un orologio da polso e 6 cucchiaini d’argento di cui non ha saputo indicare la provenienza e di 40 euro rubati al momento.

Il 25enne, genovese, è stato quindi arrestato per tentato furto aggravato e denunciato per ricettazione, porto abusivo di armi e porto di oggetti atti ad offendere.