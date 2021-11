Ritornano gli eventi sportivi, con un contributo fino al 30% - Genova 24

Coppe, trofei, medaglie.

Si sa che, quando si parla di sport, l’importante è partecipare.

Ma a causa del Coronavirus, non siamo riusciti neanche a scendere in campo per allenarci.

Gli eventi sportivi sono stati sospesi, così come la possibilità di ritrovarsi e di provare le emozioni che tutti gli atleti conoscono e che contraddistinguono qualsiasi competizione.

Con la nuova normalità, però, per gli atleti significa rimettersi in gioco.

Per incentivare le associazioni e le società sportive insieme agli enti no profit ad organizzare nuovi eventi e nuove gare per i diversi sport, verrà stanziato un contributo fino al 30% delle spese totali per l’organizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

Come sempre, dietro alla comunicazione di queste opportunità uniche, c’è il lavoro del team di IncentiviItalia che ha deciso di scendere in campo diventando Premium Sponsor del Parma Calcio. Per approfondire la partnership con questa squadra, è appena stato rilasciato un comunicato stampa che racchiude l’identità e la mission di IncentiviItalia e la sua relazione con questa squadra.

Se vuoi saperne di più su questo singolo bando o sulle opportunità perfette per il tuo lavoro, contatta IncentiviItalia al numero 019.2190.607 oppure visita il sito www.incentiviitalia.com!