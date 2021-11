Risparmio energetico, Intesa San Paolo e Iren sottoscrivono un accordo per la cessione di crediti fiscali - Genova 24

Intesa Sanpaolo e Iren – attraverso le controllate Iren Smart Solutions e Iren Mercato – hanno sottoscritto un accordo quadro per la cessione e l’acquisto di crediti d’imposta Superbonus ed Ecobonus previsti dal Decreto Rilancio.

L’accordo per un importo complessivo di 170 milioni di euro rappresenta un tassello importante per supportare il Gruppo Iren nei progetti di riqualificazione energetica degli edifici, consentendo un immediato smobilizzo del credito d’imposta derivante dagli incentivi fiscali.

I lavori di riqualificazione consentiranno, per gli interventi previsti nell’ambito del cosiddetto Superbonus 110%, un risparmio energetico medio superiore al 50% dell’energia consumata, incidendo positivamente sui costi sostenuti da migliaia di famiglie per la fornitura elettrica.

Un beneficio non solo per i singoli proprietari ma per tutta la collettività; il risparmio in termini di emissioni, infatti, è stimabile pari a oltre 4mila tonnellate di C02.

Le società del Gruppo Iren hanno già sottoscritto oltre 500 contratti ed avviato oltre 300 cantieri relativi a lavori di riqualificazione, dei quali Intesa Sanpaolo acquisterà il corrispettivo credito d’imposta.

La prima tranche di cessione sarà perfezionata entro il 31 dicembre 2021, per un ammontare pari a circa 40 milioni di euro.

Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo dichiara: “L’accordo con un operatore leader come Iren contribuisce in modo concreto all’efficienza del patrimonio immobiliare del Paese migliorando i consumi energetici di un ampio numero di abitazioni. Intesa Sanpaolo conferma così il proprio impegno nel supportare la transizione verso un’economia a più basse emissioni di carbonio accompagnando e sostenendo le imprese che agevolano il miglioramento dell’efficienza energetica”.

Gianni Vittorio Armani, CEO e Direttore Generale del Gruppo Iren, sottolinea: “Questa operazione, mettendo al centro i temi della transizione ecologica e degli investimenti per i territori, si inserisce a pieno nelle linee strategiche del nostro piano industriale al 2030. La collaborazione con un importante player finanziario come Intesa Sanpaolo ci consente, attraverso i numerosi progetti di efficientamento energetico degli edifici avviati nei nostri territori, di rafforzare ulteriormente il nostro ruolo come partner di riferimento per le comunità, affiancandole con i nostri servizi di smart solutions in un percorso di sviluppo sostenibile”.