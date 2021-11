Ripristinato il riscaldamento alla scuola Montanella di Pra', Ariotti: "Monitoriamo" - Genova 24

Genova. “Nei giorni scorsi, il riscaldamento dell’Istituto comprensivo di Pra’ Evasio Montanella, non ha funzionato. Il problema si è verificato a causa dell’allagamento del locale caldaia”. Lo dice di una nota il consigliere comunale Fabio Ariotti della Lega a Genova.

“Dopo le segnalazioni all’ufficio gestione calore del Comune il riscaldamento è stato ripristinato e tutti gli alunni sono rientrati nella scuola ma personalmente, per verificare la situazione, ho fatto un sopralluogo”, aggiunge.

“Ho constatato di persona quanto accaduto. In consiglio comunale, invece, vista la criticità, ho presentato un articolo 54 per attenzionare l’amministrazione circa la situazione che dovrà essere seguita e monitorata sempre con interventi tempestivi e mirati per scongiurare un nuovo allagamento che creerebbe ulteriori disagi ad alunni, insegnanti e personale ATA”, conclude Ariotti.