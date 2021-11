Rinnovati il Cda e il collegio sindacale di Fsu, la società Finanziaria Sviluppo Utilities - Genova 24

Genova. Approvata dall’assemblea, riunitasi questa mattina, la designazione dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società Finanziaria Sviluppo Utilities srl, di cui il Comune di Genova è socio unico.

Per i prossimi tre anni di esercizio, fanno parte del board: Andrea Greco, Chiara Enrica Tuo e il già presidente Maurizio Viganò. Ha deciso di non ripresentare la propria candidatura l’avvocato Mauro Ferrando, presidente della Porto Antico di Genova spa, motivando tale sua scelta in ragione del fatto che i numerosi incarichi professionali e istituzionali, che lo impegnano, non gli avrebbero permesso di garantire continuità al proficuo lavoro reso all’interno del consiglio di amministrazione negli ultimi 4 anni.

Come componenti del collegio sindacale sono stati designati: Ilaria Gavuglio (sindaco effettivo), Giancarlo Gotelli (sindaco effettivo) e i riconfermati Giovanni Battista Raggi (sindaco effettivo), Francesca Fasce (sindaco supplente), Massimo Lusuriello (sindaco supplente). L’assemblea ha approvato, inoltre, il bilancio d’esercizio al 31 luglio 2021.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i componenti del Cda uscente per il lavoro svolto e rivolge al rinnovato Consiglio l’augurio di buon lavoro.