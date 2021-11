Rifornimenti a rilento in vista del Natale, l'allarme della Cgil: "A Genova mancano 1500 autisti" - Genova 24

Genova. Il parrucchiere lamenta che i reagenti per le tinte non stanno arrivando e presto dovrà rinviare gli appuntamenti delle clienti per colore e ricrescita, il negozio di rivestimenti è in attesa delle stoffe, quello di borse aspetta da giorni la consegna di uno stock e lo stesso capita al negozio di scarpe sportive che ha fatto da una settimana il nuovo ordine.

Se la produzione ha ripreso a pieno regime dopo la pandemia e i potenziali clienti affollano le vie del centro c’è un anello di congiunzione che sta venendo a mancare e che potrebbe creare non pochi problemi con l’avvicinarsi del Natale.

A mancare infatti sono gli autisti. Non stiamo parlando dei corrieri ma degli autostrasportatori che muovono le merci dai porti a tutto il Paese. “Solo sul territorio genovese, considerato quello che ci dicono le grandi aziende, possiamo dire che mancano mille, millecinquecento autisti” dice Marco Gallo, segretario Filt Cgil.

Le ragioni sono molteplici: “In primo luogo gli stipendi si sono abbassati e oggi un autotrasportatore guadagna circa 2.100-2.300 euro lavorando 12-13 ore al giorno, cifra a cui deve togliere le spese vive come la cene fuori casa. A questo punto è evidente che è molto più conveniente per lui lavorare in fabbrica dove porta a casa circa 1.400-1600 euro ma resta a casa sua e lavora 6-8 ore al giorno”.

Da non sottovalutare nemmeno il costo iniziale di questo lavoro che non lo rende accessibile a chiunque: “Per prendere tutte le patenti necessarie servono 4-5mila euro e non tutte le famiglie possono mettere a disposizione quella cifra soprattutto di fronte a guadagni poi piuttosto bassi”. A questi elementi si aggiunge quello contingente dell green pass che sta frenando il lavoro soprattutto di molti autisti dell’Est Europa che non vogliono farsi il secondo vaccino o il tampone ogni due giorni”.

Infine la questione infrastrutturale “che riguarda tutto il Paese ma che come sappiamo impatta pesantemente soprattutto la Liguria. fra i lavori sulle autostrade liguri che dureranno ancora anni, la mancanza di autoparchi degni di questo nome e procedure troppo lente per l’ingresso e le uscite delle merci in porto a cui si aggiungono atteggiamenti incomprensibili da parte della dirigenza di alcuni terminal”.

Il riferimento è al Psa di Voltri dove a un mese dal primo sciopero ancora non è stato trovato un accorto sul contratto integrativo dei lavatori che da questa mattina hanno ripreso lo sciopero a singhiozzo nella prima e nell’ultima ora del turno.

Ma al di là della contingenza per la Filt Cgil occorre affrontare il problema dal punto di vista nazionale e strutturale: “Stiamo cercando di dialogare con le nostre segreterie nazionali per avviare a breve una trattativa con le associazioni di categoria dei trasportatori e tentare i riconoscere un po’ di parte economica a questi lavoratori che fra l’altro non si sono fermati nemmeno durante la pandemia e oggi possono lavorare solo con il green pass. E temo che se on riusciremo ad affrontare questa questione andremo verso un inverno difficile e conflittuale, almeno in Liguria”.