Rientrate a casa le due cagnoline scomparse da Sant'Ilario: 4 giorni passati fuori casa - Genova 24

Genova. Oltre 700 condivisioni in neanche 2 giorni per ritrovare Cuica e Olivia, le due cagnoline che si sono perse la mattina del 3 novembre nella zona di Sant’Ilario di Nervi e che sono rientrate a casa questa mattina. L’Associazione culturale Liguria nel cuore aveva lanciato l’appello di ritrovarle.

“Vogliamo soltanto ringraziare tutti i Cittadini che hanno affettuosamente aiutato tantissimo, soprattutto il proprietario dandogli un grande conforto morale e la speranza” – commenta Aleksandra Matikj, Presidentessa dell’Associazione – “Questa volta è andata bene ma è stata soltanto una questione di fortuna”.

“Per questo motivo – continua Matikj – abbiamo tutte le intenzioni di presentare la situazione al Sindaco Marco Bucci e alla sua Giunta visto che gli episodi come questo non dovrebbero capitare mai più. Purtroppo a Genova se uno o più animali si disperdono, il proprietario rimane abbandonato a sé stesso in quanto non esiste nemmeno un servizio pubblico che possa intervenire, e dunque aiutare.”