Recco, servizio porta a porta: da giovedì ulteriore estensione nelle frazioni collinari - Genova 24

Recco. Da giovedì 25 novembre sarà ulteriormente esteso il servizio di raccolta porta a porta. Interessate al nuovo sistema saranno via Ponte di Vexima, via Ponti Romani, via Corticella e via Borgo Antico.

Con questa fase, prosegue l’attuazione e il progetto messo a punto dall’Amministrazione comunale di Recco in collaborazione con Amiu, che interesserà le utenze di queste nuove zone.

“Un percorso di sostenibilità ambientale – dichiarano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – avviato nell’agosto scorso nella zona est della città e che progressivamente si sta estendendo a tutte le frazioni collinari. Un progetto che ha consentito di eliminare i cassonetti stradali e soprattutto di fare un salto avanti decisivo sul fronte dei rifiuti indifferenziati conferiti dai cittadini: sono state 117,28 le tonnellate di residuo secco, dato di ottobre 2021, raccolto su tutto il territorio cittadino in calo rispetto alle 140 tonnellate raccolte nello stesso mese del 2020″.

E concludono: “L’ufficio Ambiente invita gli utenti a rispettare i calendari di esposizione per agevolare le operazioni e fa sapere di essere a disposizione per incontri con i cittadini e per fornire informazioni circa la corretta pratica della differenziazione dei rifiuti. Per quanto riguarda le utenze non domestiche reccheline si sta attuando un servizio ad hoc per il ritiro dei rifiuti su tutto il territorio comunale”.